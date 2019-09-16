Атака дронов: Саудовская Аравия перекрыла трубопровод в Бахрейн
16 сентября, 2019, 20:40
Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод сырой нефти, который идет в Бахрейн после того, как на саудовские нефтяные объекты были совершены нападения
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Трубопровод, по которому транспортируется 220-230 тыс. баррелей нефти в сутки, был закрыт после того, как в результате субботней атаки сократилась добыча сортов легкой нефти.
По словам источников, бахрейнская нефтяная компания работает над тем, чтобы обеспечить судам возможность ввоза около 2 млн баррелей саудовской нефти.
- Напомним, 14 сентября на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco произошел пожар. Два объекта компании подверглись атаке с использованием беспилотников.
- Позже госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные заводы.
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