Атака дронов: Саудовская Аравия перекрыла трубопровод в Бахрейн

16 сентября, 2019, 20:40

Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод сырой нефти, который идет в Бахрейн после того, как на саудовские нефтяные объекты были совершены нападения

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Трубопровод, по которому транспортируется 220-230 тыс. баррелей нефти в сутки, был закрыт после того, как в результате субботней атаки сократилась добыча сортов легкой нефти.

По словам источников, бахрейнская нефтяная компания работает над тем, чтобы обеспечить судам возможность ввоза около 2 млн баррелей саудовской нефти.