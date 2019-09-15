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Espreso.tvОбществоВключение "ДНР/ЛНР" в Украину повлечет за собой 35-40% поддержки у пропутинских сил и доминирование Медведчука, - Илларионов

Включение "ДНР/ЛНР" в Украину повлечет за собой 35-40% поддержки у пропутинских сил и доминирование Медведчука, - Илларионов


фото: delfi.lt
Возвращение ОРДЛО в состав Украины на условиях Владимира Путина будет означать неминуемое нарушение политического единства молодой украинской политической нации и усиление позиций ориентированных на Москву партий и движений

Об этом в кулуарах форума YES-2019 заявил бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Апостроф.

"Нет никаких политических, правовых и других механизмов, которые бы предотвратили участие в общенациональных выборах тех жителей, которые сейчас оказались на территории "ДНР/ЛНР"... Сейчас на последних украинских выборах пропутинские партии получили 18% голосов. И это на фоне грандиозного успеха "Слуги народа". С появлением вот этих двух анклавов число голосов, которые собираются пропутинского антиукраинскими партиями, легко возрастает до 35-40% в национальном парламенте. Это простой арифметический подсчет", - отметил он.

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Такие процессы, по мнению политолога, неизбежно повысят роль и значение кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Эти силы будут де-факто координироваться, поддерживаться, управляться Медведчуком. Он становится хранителем ключа к внутренней и внешней политике Украины. Он не будет 50% + 1 голос, но он будет контролировать решающий блок в Верховной Раде и вообще в общественном пространстве Украины", - отметил Илларионов.

В связи с этим он советует новой украинской власти и лично президенту Владимиру Зеленскому не спешить заключать мир с Россией, а взять пример с действий Японии, которая после окончания Второй мировой войны заключила с СССР не мирное соглашение, а перемирие, поскольку считала и считает, что россияне захватили часть ее суверенной территории.

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