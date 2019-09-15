"До Нового года архитектура авторитарного режима в Украине должна быть полностью завершена", - Портников

15 сентября, 2019, 22:22

Поспешность президента Владимира Зеленского по всем направлениям его деятельности связана с существующим у него "цейтнотом" для построения единоличной формы правления

Об этом заявил известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в программе "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV.

"Зеленскому нужно очень быстро решить все вопросы. В том числе с обменом заложниками, с освобождением украинских граждан и с окончанием войны на Донбассе. Очень быстро. Мы слышали даже срок, который озвучил господин Богдан во время встречи с заложниками: "Я сказал тебе, что мы поработаем до Нового года". В принципе, до Нового года архитектура авторитарного режима в Украине должна быть полностью завершена. Украинцы 1 января 2020 года должны проснуться в стране, которая будет напоминать Беларусь или Россию. С точки зрения концентрации власти", - пояснил он.

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О "цейтноте" Зеленского, заметил Портников, очень хорошо информирован своими спецслужбами Владимир Путин, чем он и воспользовался во время недавнего большого обмена пленными в формате "35 на 35".

Однако, если бы новая украинская власть так быстро не соглашалась бы на условия обмена, предложенные Кремлем, а взяла паузу и поняла насколько стратегически важным для Москвы является вывоз террориста Цемаха (а, по мнению Портникова, именно ради него руководство РФ и согласилось отдать украинских политзаключенных), "то тогда, возможно, нам бы за этого Цемаха удалось выторговать не 35 человек, а 135".

"А, возможно, за этого Цемаха мы могли бы выторговать у него (у Путина, - ред.) Донецкую и Луганскую области... Но для того, чтобы так сложно думать, нужно иметь время. В таких серьезных, гигантских противостояниях побеждает только тот, кто имеет политический инстинкт, профессиональный подход к таким проблемам и очень крепкие нервы", - добавил журналист.