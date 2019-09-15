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Espreso.tvОбществоПосле ЛГБТ-прайда в Харькове произошли столкновения

После ЛГБТ-прайда в Харькове произошли столкновения


фото: hromadske.ua
После ЛГБТ-прайда в Харькове противники марша избили участников и устроили столкновения с полицией

Об этом сообщает "Громадське" .

В частности, двух пострадавших, забрала скорая. На пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова полицейские начали задерживать нападавших.

Полицейские оцепили место происшествия, 15 задержанных посадили в машины и повезли в Шевченковский участок.

Столкновение между полицейскими и противниками ЛГБТ-прайда возникло после того, как протестующие попытались заблокировать автомобили полиции. Один из них распылил милиционеру газ в лицо.

  • Напомним, в воскресенье, 15 сентября 2019 года, в городе Харькове 2,5 тыс. сотрудников Национальной полиции охраняли 1,5 тыс. участников "Харьков прайда" - первой в истории города уличной манифестации геев и лесбиянок.

 

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