После ЛГБТ-прайда в Харькове произошли столкновения
15 сентября, 2019, 18:12
После ЛГБТ-прайда в Харькове противники марша избили участников и устроили столкновения с полицией
Об этом сообщает "Громадське" .
В частности, двух пострадавших, забрала скорая. На пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова полицейские начали задерживать нападавших.
Полицейские оцепили место происшествия, 15 задержанных посадили в машины и повезли в Шевченковский участок.
Столкновение между полицейскими и противниками ЛГБТ-прайда возникло после того, как протестующие попытались заблокировать автомобили полиции. Один из них распылил милиционеру газ в лицо.
- Напомним, в воскресенье, 15 сентября 2019 года, в городе Харькове 2,5 тыс. сотрудников Национальной полиции охраняли 1,5 тыс. участников "Харьков прайда" - первой в истории города уличной манифестации геев и лесбиянок.
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