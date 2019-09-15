После ЛГБТ-прайда в Харькове произошли столкновения

15 сентября, 2019, 18:12

После ЛГБТ-прайда в Харькове противники марша избили участников и устроили столкновения с полицией

Об этом сообщает "Громадське" .

В частности, двух пострадавших, забрала скорая. На пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова полицейские начали задерживать нападавших.

Полицейские оцепили место происшествия, 15 задержанных посадили в машины и повезли в Шевченковский участок.

Столкновение между полицейскими и противниками ЛГБТ-прайда возникло после того, как протестующие попытались заблокировать автомобили полиции. Один из них распылил милиционеру газ в лицо.