Сегодня в Харькове запланирован первый ЛГБТ-прайд. Одновременно правые будут проводить "Шествие за семейные ценности"

15 сентября, 2019, 08:35

В воскресенье, 15 сентября 2019 года, в городе Харьков 2,5 тыс. сотрудников Национальной полиции будут охранять 1,5 тыс. участников "Харьков прайда" - первой в истории города уличной манифестации геев и лесбиянок

Об этом заявил начальник Главного управления полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы провели ряд совещаний с участием организаторов мероприятий, руководства облгосадминистрации, органов местного самоуправления, с Консультационной миссией Европейского союза, мониторинговой миссией ООН по правам человека. Налажена постоянная координация между всеми правоохранительными структурами области", - отметил он.

Ожидается, что на акции будут представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.

Кроме того, в 13:00 на площади Конституции движение "Традиция и порядок" собирает тех, кто выступает за семейные ценности.

"Семья - это основа бытия христианина, поэтому ее защита и поддержка - святая обязанность. К сожалению, сегодня мы видим, что заповеди о семье атакуются современностью. Именно поэтому мы, христиане, должны активно проявлять свою позицию" , - отмечают харьковские правые.

В пятницу, 13 сентября, они вместе с организацией "фрайкора" и местным ячейкой "Правого сектора" пытались сорвать лекцию политика и общественного активиста Олеся Дония на тему толерантности. Мероприятие все же состоялось, но выступавшего облили зеленкой.

Также проведение "Харьков прайда" пытался в судебном порядке запретить городской голова Геннадий Кернес.