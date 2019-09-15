Сегодня в Харькове запланирован первый ЛГБТ-прайд. Одновременно правые будут проводить "Шествие за семейные ценности"
Об этом заявил начальник Главного управления полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Мы провели ряд совещаний с участием организаторов мероприятий, руководства облгосадминистрации, органов местного самоуправления, с Консультационной миссией Европейского союза, мониторинговой миссией ООН по правам человека. Налажена постоянная координация между всеми правоохранительными структурами области", - отметил он.
Ожидается, что на акции будут представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.
Кроме того, в 13:00 на площади Конституции движение "Традиция и порядок" собирает тех, кто выступает за семейные ценности.
"Семья - это основа бытия христианина, поэтому ее защита и поддержка - святая обязанность. К сожалению, сегодня мы видим, что заповеди о семье атакуются современностью. Именно поэтому мы, христиане, должны активно проявлять свою позицию" , - отмечают харьковские правые.
В пятницу, 13 сентября, они вместе с организацией "фрайкора" и местным ячейкой "Правого сектора" пытались сорвать лекцию политика и общественного активиста Олеся Дония на тему толерантности. Мероприятие все же состоялось, но выступавшего облили зеленкой.
Также проведение "Харьков прайда" пытался в судебном порядке запретить городской голова Геннадий Кернес.
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