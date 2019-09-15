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Espreso.tvМирКремль угрожает сбивать израильские самолеты в Сирии, - Jerusalem Post

Кремль угрожает сбивать израильские самолеты в Сирии, - Jerusalem Post


фото: timesofisrael.com
Москва пригрозила сбивать израильские истребители, используя размещенную в Сирии систему противоракетной обороны S-400, если Израиль и в дальнейшем будет проводить свои операции против сил Башара аль-Асада

Об этом со ссылкой на Independent Arabia сообщает Jerusalem Post , передает Еспресо.TV.

"Москва пригрозила, что любые самолеты, которые будут пытаться наносить удары, будут сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400", - говорится в материале.

Издание отмечает, что спор между Израилем и РФ возникла по поводу авиаударов Цагаль по целям в Сирии и Ираке.

Недавно глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить Владимира Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Однако, Путин ответил Нетаньяху, что его страна не позволит наносить никакого вреда военным сирийского режима, так как это противоречит интересам Москвы - защищать Асада.

Зато, как утверждает израильская сторона, командование шиитского Ирана готовит против них атаки с территории Сирии и Ирака.

  • В ночь с 24 на 25 августа 2019 года самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким объектам под Дамаском в районе села Акраба. Согласно полученным разведданным, на этих объектах иранский спецназ "аль-Кудс", что в составе Корпуса стражей Исламской революции отвечает за зарубежные операции и диверсии, готовил партию беспилотных мультикоптеров, которые должны были нанести удар по целям на израильской территории.
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