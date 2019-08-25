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Espreso.tvМирЦАХАЛ предупредил атаку Ирана на Израиль из Сирии с помощью беспилотников

ЦАХАЛ предупредил атаку Ирана на Израиль из Сирии с помощью беспилотников


фото: Ynet
В ночь с 24 на 25 августа 2019 года самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким объектам под Дамаском в районе села Акраба

Об этом, вопреки устоявшимся правилам, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Обычно официальные инстанции не комментируют авиаудары в соседних странах, передает Еспресо.TV со ссылкой на 9 канал израильского ТВ.

Согласно полученным разведданным, на этих объектах иранский спецназ "аль-Кудс", в составе Корпуса стражей Исламской революции отвечает за зарубежные операции и диверсии, готовил партию беспилотных Мультикоптер, которые должны были нанести удар по целям на израильской территории.

Как уточнил пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис, израильские военные давно отслеживают деятельность подразделения Касема Сулеймани, командира "Кудс", по созданию воздушной угрозы для еврейского государства. Поэтому удар был нанесен по "нескольких объектов в районе Акрабы, в которых иранские боевики и боевики проиранских шиитских группировок, работающих с инвентарем, предназначенным для этой диверсии".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который занимает также пост министра обороны, находился ночью в тель-авивском помещении Генштаба, где им проводились совещания с представителями армейской верхушки.

В районе сирийской границы до сих пор объявлена повышенная военная готовность. В северной части страны развернуты дополнительные комплексы ПРО "Железный купол" на случай иранской или сирийской атаки, если таковая будет.

В то же время, в армии Израиля не сообщается о количестве Мультикоптер и не конкретизируют объекты, на которые нацелилась иранская диверсионная служба.

Согласно сообщениям сирийских СМИ, при ударе израильских ВВС погиб один человек. Это не военный.

Как рассказывает портал Vesty.co.il , мотивом действий официального Тегерана в данном случае является желание отомстить за серию недавних успешных воздушных ударов ЦАХАЛ в Ираке, во время которых было уничтожено склады с иранскими ракетами и оружием, которое предназначалось для отправки в Сирию и Ливан.

"Склады были расположены на базах проиранских шиитских формирований, представители которых утверждали, что удар был нанесен с беспилотников, запущенных с израильской территории", - отмечают журналисты.

  • Напомним, проирански силы шиитов в Сирии и Ливане открыто поддерживаются Кремлем.
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