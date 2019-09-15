Команда Малиновского на последних секундах вырвала победу в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сам Малиновский не попал в стартовый состав и весь матч провел на скамейке запасных. Автором первого гола стал нападающий "Аталанты" Луис Мурьель, который забил с пенальти в середине второго тайма. На 91-й минуте защитник "Дженоа" Доменико Кришито также реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет. Однако через 4 минуты форвард команды из Бергамо Дуван Сапата забил победный мяч.
"Аталанта" победила "Дженоа" 2:1, набрала 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, "Дженоа" имеет 4 пункта и идет девятой.
Чемпионат Италии
3-й тур
15 сентября
"Дженоа" - "Аталанта" 1:2
Голы: Кришито, 90_1 (пен.) - Муруель, 64 (пен.), Мапата, 90+5
Un gioiello di Duvan #Zapata regala и 3 punti all ' @Atalanta_BC ! #GenoaAtalanta finisce. #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/hD9qK3eijr- Lega Serie A (@SerieA) September 15, 2019
- Напомним, 14 сентября в 3-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" неожиданно сыграл в гостях вничью с "Фиорентиной".
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