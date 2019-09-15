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Espreso.tvСпортКоманда Малиновского на последних секундах вырвала победу в чемпионате Италии

Команда Малиновского на последних секундах вырвала победу в чемпионате Италии


фото: REUTERS
В 3-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, в компенсированное время дожала "Дженоа"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сам Малиновский не попал в стартовый состав и весь матч провел на скамейке запасных. Автором первого гола стал нападающий "Аталанты" Луис Мурьель, который забил с пенальти в середине второго тайма. На 91-й минуте защитник "Дженоа" Доменико Кришито также реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет. Однако через 4 минуты форвард команды из Бергамо Дуван Сапата забил победный мяч.

"Аталанта" победила "Дженоа" 2:1, набрала 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, "Дженоа" имеет 4 пункта и идет девятой.

Чемпионат Италии

3-й тур

15 сентября

"Дженоа" - "Аталанта" 1:2

Голы: Кришито, 90_1 (пен.) - Муруель, 64 (пен.), Мапата, 90+5

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