"Ювентус" не смог одолеть "Фиорентину" в чемпионате Италии
14 сентября, 2019, 18:05
В 3-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" неожиданно сыграл в гостях вничью с "Фиорентиной"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Несмотря на ничейный результат, "Ювентус" набрал 7 очков и сохранил лидерство в чемпионате Италии. Туринцы опережают на 1 пункт "Интер" и "Торино", которые имеют матч в запасе.
"Фиорентина" набрала 1 балл и идет в серии А лишь 16-й.
Чемпионат Италии
4-й тур
14 сентября
"Фиорентина" - "Ювентус" 0:0
. @acffiorentina e @juventusfc non trovano la via del gol. #FiorentinaJuventus è 0-0 all'intervallo. #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/Vjtr25Zy6R- Lega Serie A (@SerieA) September 14, 2019
- Напомним, 10 сентября португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии.
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