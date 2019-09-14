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Espreso.tvСпорт"Ювентус" не смог одолеть "Фиорентину" в чемпионате Италии

"Ювентус" не смог одолеть "Фиорентину" в чемпионате Италии


фото: REUTERS
В 3-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" неожиданно сыграл в гостях вничью с "Фиорентиной"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Несмотря на ничейный результат, "Ювентус" набрал 7 очков и сохранил лидерство в чемпионате Италии. Туринцы опережают на 1 пункт "Интер" и "Торино", которые имеют матч в запасе.

"Фиорентина" набрала 1 балл и идет в серии А лишь 16-й.

Чемпионат Италии

4-й тур

14 сентября

"Фиорентина" - "Ювентус" 0:0

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