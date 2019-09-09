Рада во время второй сессии примет закон о госбюджете на 2020 год, - Разумков

9 сентября, 2019, 11:28

На пленарной неделе 17-20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности госбюджет на 2020 год

Об этом заявил головаь Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает Еспресо.TV

"Важной задачей текущей сессии - рассмотрение и принятие закона о госбюджете Украины. На пленарной неделе 17-20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности госбюджет на 2020 год. До 15 сентября Кабмин должен внести в ВР проект бюджета на следующий год", - заявил Разумков.

Отмечается, что ожидаются выводы Конституционного Суда по 7 законопроектив, которые были включении в повестку дня второй сессии, о внесении изменений в Конституцию.