Рада во время второй сессии примет закон о госбюджете на 2020 год, - Разумков
9 сентября, 2019, 11:28
На пленарной неделе 17-20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности госбюджет на 2020 год
Об этом заявил головаь Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает Еспресо.TV
"Важной задачей текущей сессии - рассмотрение и принятие закона о госбюджете Украины. На пленарной неделе 17-20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности госбюджет на 2020 год. До 15 сентября Кабмин должен внести в ВР проект бюджета на следующий год", - заявил Разумков.
Отмечается, что ожидаются выводы Конституционного Суда по 7 законопроектив, которые были включении в повестку дня второй сессии, о внесении изменений в Конституцию.
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