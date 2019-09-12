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Espreso.tvСпортБританский тяжеловес Фьюри насмешил своим поведением во время дуэли взглядов

Британский тяжеловес Фьюри насмешил своим поведением во время дуэли взглядов


фото: boxingscene
Британский боксер Тайсон Фьюри во время дуэли взглядов перед боем со шведом Отто Валлин заставил смеяться даже соперника

Об этом сообщает BT Sport в twitter.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Отто Валлин состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США). Боксеры сразятся за специальный пояс Всемирного боксерского совета - WBC Maya.

31-летний Фьюри является бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). На его счету 29 боев, в которых он получил 28 побед и один поединок свел вничью. 28-летний Валлин выиграл все свои 20 боев.

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