Британский тяжеловес Фьюри насмешил своим поведением во время дуэли взглядов

12 сентября, 2019, 11:31

Британский боксер Тайсон Фьюри во время дуэли взглядов перед боем со шведом Отто Валлин заставил смеяться даже соперника

Об этом сообщает BT Sport в twitter.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Отто Валлин состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США). Боксеры сразятся за специальный пояс Всемирного боксерского совета - WBC Maya.

31-летний Фьюри является бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). На его счету 29 боев, в которых он получил 28 побед и один поединок свел вничью. 28-летний Валлин выиграл все свои 20 боев.

Tyson Fury is just too much at times



Even Otto Wallin cracked a smile during yesterday's antics pic.twitter.com/h61A8TKXO9 - Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) September 12, 2019