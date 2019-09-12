Британский тяжеловес Фьюри насмешил своим поведением во время дуэли взглядов
12 сентября, 2019, 11:31
Британский боксер Тайсон Фьюри во время дуэли взглядов перед боем со шведом Отто Валлин заставил смеяться даже соперника
Об этом сообщает BT Sport в twitter.
Поединок между Тайсоном Фьюри и Отто Валлин состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США). Боксеры сразятся за специальный пояс Всемирного боксерского совета - WBC Maya.
31-летний Фьюри является бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). На его счету 29 боев, в которых он получил 28 побед и один поединок свел вничью. 28-летний Валлин выиграл все свои 20 боев.
Tyson Fury is just too much at times- Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) September 12, 2019
Even Otto Wallin cracked a smile during yesterday's antics pic.twitter.com/h61A8TKXO9
- 11 сентября Тайсон Фьюри анонсировал выход автобиографии под названием "За маской".
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