15 сентября на фронте: враг 9 раз нарушил режим тишины

15 сентября, 2019, 19:21

15 сентября на Донбассе российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов украинских позиции

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Авдеевки с направлений Минерального и Яковлевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки с направления Стилы - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки с направления Докучаевска - из стрелкового оружия. Вблизи Водяного с направления Ужовка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; в районе Зайцева - из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.