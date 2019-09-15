15 сентября на фронте: враг 9 раз нарушил режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Авдеевки с направлений Минерального и Яковлевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки с направления Стилы - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки с направления Докучаевска - из стрелкового оружия. Вблизи Водяного с направления Ужовка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; в районе Зайцева - из миномета калибра 82 мм.
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
- 15 сентября в Офисе президента Украины заявили, что мост в Станице Луганской будет открыт 27 ноября, а временная переправа заработает 11 октября.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-