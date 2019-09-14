Зеленский встретился с режиссером "Чернобыля" и звездой "Карточного дома"
Об этом Зеленский сообщил в facebook.
"В течение двух дней было несколько невероятно интересных и важных встреч со звездами мирового кино. Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала "Чернобыль" Крейгом Мезин, вечером, во время форума YES имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Кутчером. со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", - написал Зеленский.
Президент Украины призвал представителей мировой кинообщественности вкладывать деньги в украинский кинематограф.
"Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. У нас есть все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанные" специалисты, и надлежащая техническая базу. Давайте создавать шедевры вместе!", - призвал Зеленский.
- 13 сентября во время форума YES актер 95-го квартала в образе Владимира Зеленского и сам президент Украины устроили шуточное выступление дуэтом.
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