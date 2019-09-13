На форуме YES Зеленский и актер 95-го квартала смешили гостей на русском и английском
13 сентября, 2019, 22:18
Во время форума YES актер 95-го квартала в образе Владимира Зеленского и сам президент Украины устроили шуточное выступление дуэтом
Видео выступления обнародовала в Facebook журналистка Инна Кузнецова.
Во время выступления актер представлял президента Украины, а сам Зеленский взял на себя роль "переводчика" на английском языке.
При этом актер в образе президента выступал на русском языке. На государственном в течение выступления прозвучало только слово "ничого" от Зеленского.
Кроме того, гостей мероприятия развлекала актриса в образе Юлии Тимошенко и Евгений Кошевой.
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