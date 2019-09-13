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Espreso.tvОбществоНа форуме YES Зеленский и актер 95-го квартала смешили гостей на русском и английском

На форуме YES Зеленский и актер 95-го квартала смешили гостей на русском и английском

Во время форума YES актер 95-го квартала в образе Владимира Зеленского и сам президент Украины устроили шуточное выступление дуэтом

Видео выступления обнародовала в Facebook журналистка Инна Кузнецова.

Во время выступления актер представлял президента Украины, а сам Зеленский взял на себя роль "переводчика" на английском языке.

При этом актер в образе президента выступал на русском языке. На государственном в течение выступления прозвучало только слово "ничого" от Зеленского.

Кроме того, гостей мероприятия развлекала актриса в образе Юлии Тимошенко и Евгений Кошевой.

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