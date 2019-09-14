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Espreso.tvОбществоВ соцсетях рассказали, что произошло между Богданом и Вакарчуком на форуме YES

В соцсетях рассказали, что произошло между Богданом и Вакарчуком на форуме YES

Известная украинская журналистка, главный редактор информационно-аналитического портала LB.ua Соня Кошкина рассказала о том, как народный депутат Святослав Вакарчук отреагировал на приветствие со стороны главы Офиса президента Андрея Богдана на ужине, устроенном в Киеве организаторами форума YES-2019 в пятницу, 13 сентября 2019 года

Рассказ об этом она разместила у себя на Telegram-канале, рассказывает Еспресо.TV .

"Хочу поздороваться с главой фракции, - говорит Богдан, направляясь в какой-то момент к столику Вакарчука.

Формально, руководитель фракции "Голос" - Сергей Рахманин, не Слава, но в данной ситуации это не главное.

Вакарчук сдержан. Мягко говоря)

Рукопожатие является красноречивее слов ", - говорится в сообщении Кошкиной.

 

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