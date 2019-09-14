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Espreso.tvОбществоВ Конституции не будет никаких особых статусов для Донбасса, - Пристайко

В Конституции не будет никаких особых статусов для Донбасса, - Пристайко


фото: YES
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил, что в Конституцию не будет внесен пункт об особом статусе Донбасса

Об этом Пристайко заявил в ходе совместной пресс-конференции со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером, сообщает РБК-Украина.

"Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов", - заявил Пристайко.

Министр подчеркнул, что, согласно Минским договоренностям, любые вопросы, связанные с особым порядком самоуправления в ОРДЛО, проходят в неразрывной связи с общеукраинской реформой - децентрализацией.

"В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - сказал он.

Пристайко отметил, что Украина предлагает стороне, которая находится сейчас за линией разграничения, понять, что шанс для их развития - это децентрализация.

"Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем", - пояснил Пристайко.

 

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