Пристайко назвал ключевое условие выборов на оккупированном Донбассе
14 сентября, 2019, 16:18
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса возможны только при условии вывода российских войск
Об этом сообщает LB.ua .
Таким образом Вадим Пристайко объяснил свое заявление от 13 сентября о проведении выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
"Идеальная ситуация, когда на всей нашей территории одновременно проводятся выборы в соответствии с украинским законодательством. Это то, что я сказал дословно вчера. Все эти комментарии о "под дулами автоматов" - это уже люди придумывают", - сказал Пристайко.
По его словам, проведение выборов на оккупированной части Донбасса станет возможным только после создания условий безопасности и вывода войск.
- 13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей должны проходить по украинскому законодательству.
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