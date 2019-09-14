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Espreso.tvСпортПристайко назвал ключевое условие выборов на оккупированном Донбассе

Пристайко назвал ключевое условие выборов на оккупированном Донбассе


фото: bbc
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса возможны только при условии вывода российских войск

Об этом сообщает LB.ua .

Таким образом Вадим Пристайко объяснил свое заявление от 13 сентября о проведении выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

"Идеальная ситуация, когда на всей нашей территории одновременно проводятся выборы в соответствии с украинским законодательством. Это то, что я сказал дословно вчера. Все эти комментарии о "под дулами автоматов" - это уже люди придумывают", - сказал Пристайко.

По его словам, проведение выборов на оккупированной части Донбасса станет возможным только после создания условий безопасности и вывода войск.

 

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