Умер украинский военный, раненый на Донбассе 10 сентября
14 сентября, 2019, 16:54
Сегодня, от полученных 10 сентября во время выполнения боевой задачи ранений скончался старший сержант Максим Кондратюк
Об этом сообщает командование сил специальных операции ВСУ в facebook.
"14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович", - говорится в сообщении.
- Напомним, в пятницу, 13 сентября 2019 года, в зоне ООС вследствие боевых действий погиб украинский военнослужащий.
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