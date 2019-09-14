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Espreso.tvОперація об'єднаних силУмер украинский военный, раненый на Донбассе 10 сентября

Умер украинский военный, раненый на Донбассе 10 сентября


фото: facebook
Сегодня, от полученных 10 сентября во время выполнения боевой задачи ранений скончался старший сержант Максим Кондратюк

Об этом сообщает командование сил специальных операции ВСУ в facebook.

"14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович", - говорится в сообщении.

 

 

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