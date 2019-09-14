На Донбассе погиб украинский военный. Проводится расследование

14 сентября, 2019, 11:53

В пятницу, 13 сентября 2019 года, в зоне ООС вследствие боевых действий погиб украинский военнослужащий

Об этом говорится в отдельном сообщении пресс-центре штаба Объединенных сил за 14 сентября, информирует Еспресо.TV .

Перед тем, в утреннем возведении, что было обнародовано с задержкой, речь шла о 22 обстрела и восемь раненых воинов за предыдущие сутки.

"Вчера в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью.

С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части ", - сказано в сообщении.

Это уже восьмая боевая потеря с начала сентября.

Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.