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Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб украинский военный. Проводится расследование

На Донбассе погиб украинский военный. Проводится расследование

В пятницу, 13 сентября 2019 года, в зоне ООС вследствие боевых действий погиб украинский военнослужащий

Об этом говорится в отдельном сообщении пресс-центре штаба Объединенных сил за 14 сентября, информирует Еспресо.TV .

Перед тем, в утреннем возведении, что было обнародовано с задержкой, речь шла о 22 обстрела и восемь раненых воинов за предыдущие сутки.

"Вчера в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью.

С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части ", - сказано в сообщении.

Это уже восьмая боевая потеря с начала сентября.

Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

  • В утреннем возведении указано: в течение суток 13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также - из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. Кроме того, возле Гнутово боевики применили оружие с БПЛА. Как следствие, с украинской стороны имеет место 8 раненых .

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