Трамп подбирает кандидатов на должность помощника по нацбезопасности

14 сентября, 2019, 10:17

В рамках поиска кандидатов на место нового помощника по национальной безопасности президент Соединенных Штатов Дональд Трампв пятницу, 13 сентября 2019 года, разговаривал со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О'Браеном

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Washington Post, передает Еспресо.TV .

По ее информации, в Вашингтоне О'Брайена считают "безопасным выбором", учитывая его хорошие отношения с коллегами как в Госдепартаменте, так и в Пентагоне. "Вежливые манеры" О'Брайена, по мнению чиновников, будут контрастировать с поведением Джона Болтона, который ранее занимал должность советника Трампа по нацбезопасности.

"В Белом доме хотят иметь командного игрока", - заявил один из источников из собеседников издания.

Как отмечает газета, кандидатуру О'Брайена одобряет госсекретарь США Майкл Помпео. Его поддержкой в этом вопросе также пользуются помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Однако по кандидатуре последнего в Вашингтоне, по данным издания, возникли разногласия - некоторые официальные лица в ходе обсуждений под сомнение его лояльность по отношению к Трампа. При этом в ходе недавней встречи с президентом на сторону Хука встал старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер.

Среди других претендентов на место Болтона Washington Post называет советника по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кита Келлогга, спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигена и посла США в Германии Ричарда Гренелл.

С Гренеллом Трамп, как ожидается, встретится в субботу. Однако, как отмечает Washington Post, Гренелл ранее конфликтовал с Помпео и другими представителями американского внешнеполитического ведомства за того, что "широко толковал свои обязанности" главы дипмиссии в Берлине, а также не всегда координировал свои действия с другими послами США в странах Европы.

Сам Трамп в четверг заявил, что на его место советника по нацбезопасности рассматриваются 15 кандидатур. По словам американского лидера, "эту работу хотят многие». Хозяин Белого дома также исключил возможность назначения на эту должность Помпео.