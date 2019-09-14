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Espreso.tvОперація об'єднаних силСутки на фронте: 1 украинский военный погиб, 8 ранены

Сутки на фронте: 1 украинский военный погиб, 8 ранены


фото: ukrinform.ua
За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов на Донбассе, один украинский военный погиб, восемь получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Новолуганского с направления Доломитного - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новотошковского с направления Донецкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета; дважды в районе Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Объединенных сил погиб. Восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

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