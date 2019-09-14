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Espreso.tvОбществоСловакия будет оплачивать обучение для украинцев

Словакия будет оплачивать обучение для украинцев

Вечерняя Братислава
Украинских студентов, аспирантов, преподавателей вузов и исследователей приглашают пройти обучение, исследовательское или лекционную стажировку в Словакии

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Украины передает Еспресо.TV .

Все расходы берет на себя правительство Словацкой Республики. Средства будут выделяться из Национальной стипендиальной программы.

Срок подачи заявок:

- до 31 октября 2019 для обучения в летний семестр 2019-2020 учебного года;

- до 30 апреля 2020 для обучения в течение 2020-2021 учебного года.

Кандидаты должны подать заявки в онлайнформи на сайте www.stipendia.sk или www.scholarships.sk.

  • Напомним, этим летом в Германии появился университет, где все без исключения и совершенно бесплатно могут набраться знаний в немецких профессоров, причем не оставляя собственного дома. В проекте Virtuelle Hochschule Bayern - Виртуальный университет Баварии - участвуют три десятка баварских вузов.
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