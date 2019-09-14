Словакия будет оплачивать обучение для украинцев
14 сентября, 2019, 07:59
Украинских студентов, аспирантов, преподавателей вузов и исследователей приглашают пройти обучение, исследовательское или лекционную стажировку в Словакии
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Украины передает Еспресо.TV .
Все расходы берет на себя правительство Словацкой Республики. Средства будут выделяться из Национальной стипендиальной программы.
Срок подачи заявок:
- до 31 октября 2019 для обучения в летний семестр 2019-2020 учебного года;
- до 30 апреля 2020 для обучения в течение 2020-2021 учебного года.
Кандидаты должны подать заявки в онлайнформи на сайте www.stipendia.sk или www.scholarships.sk.
- Напомним, этим летом в Германии появился университет, где все без исключения и совершенно бесплатно могут набраться знаний в немецких профессоров, причем не оставляя собственного дома. В проекте Virtuelle Hochschule Bayern - Виртуальный университет Баварии - участвуют три десятка баварских вузов.
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