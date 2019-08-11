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Espreso.tvМирБавария открыла бесплатный университет для всех желающих

Бавария открыла бесплатный университет для всех желающих


фото: hs-rm.de
Этим летом в Германии появился университет, где все без исключения и совершенно бесплатно могут набраться знаний у немецких профессоров, причем не оставляя домашнего дивана

В проекте Virtuelle Hochschule Bayern - Виртуальный университет Баварии - участвуют три десятка баварских вузов. Среди них есть обладатели титула "элиты", как Мюнхенский технический университет и Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, и менее известные ВУЗы, например, университет Регенсбурга, высшие школы Аугсбурга, Кобурга, Ингольштадта, Кемптена, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

На специальной платформе в интернете профессора этих вузов размещают свои лекции и семинары - на немецком или английском языках.

До сих пор лекции и курсы Виртуального университета Баварии были доступны только ученикам баварских вузов. Новый проект Open vhb открыт для всех, кто хочет подтянуть немецкий, совершенствовать свои знания в конкретной области, сориентироваться с выбором профессии или просто расширить горизонты.

Такое образование предусмотрена для трех групп слушателей.

Проект существует с 2000 года, но теперь уже в трех режимах. Виртуальные курсы по разделу Classic бесплатно могут посещать студенты всех университетов Баварии, участвующих в проектах, и получать зачетные единицы (credit points). Раздел Smar "предлагает программы смешанного или гибридного обучения, то есть студент получает знания и самостоятельно в режиме онлайн, и с преподавателем.

И, наконец, новый формат OPEN vhb - похож на массовые открытые онлайн-курсы. Здесь нет требований к абитуриентам. И вообще не обязательно быть студентом, чтобы их посещать. Все абсолютно бесплатно и доступно для каждого. Зачетные единицы отсутствуют, зато можно получить свидетельство о посещении курса - после прохождения онлайн-тестов.

Сейчас на платформе - около пяти десятков таких веб-курсов для всех, но предложение расширяться.

Тематика охватывает самые разнообразные области науки от онлайн-маркетинга и финансового менеджмента в микробиологии, генетики и ортопедии. Здесь учат, как обезопасить себя в соцсетях, сделать свой дом умным, говорить харизматично, справляться со стрессом и управлять будущим. Нашлось место и таким модным явлениям, как интернет вещей, промышленность 4.0 и даже диджеинг.

Некоторые курсы могут быть особенно полезными для иностранцев - тех, кто планирует так или иначе связать свою жизнь с Германией. "Немецкий как второй иностранный", "Правописание: основные компетенции", "Обучение в Германии. Введение в немецкую академическую жизнь" - тоже в программе. Все - для самостоятельного освоения. Сопровождение наставника этим форматом не предусмотрено.

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