"Манчестер Сити" с Зинченко сенсационно потерпел первое поражение в сезоне

14 сентября, 2019, 21:33

В 5-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" и потерпел первое поражение в сезоне

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.

"Манчестер Сити" начал игру неудачно и уже на 28-й минуте уступал 0:2. На 18-й минуте счет открыл Кенни Маклин, а затем преимущество "Норвича" увеличил Тодд Кентвелл.

Сократил отставание команды Хосепа Гвардиолы на 45-й минуте Серхио Агуэро. Однако, вскоре после перерыва Пукки забил за "Норвич" еще один гол.

На 88-й минуте Родри вернул чемпионов Англии в игру. Однако спасти матч Зинченко с партнерами не удалось.

"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" 2:3, потерпел первое поражение в сезоне и с 10 очками остался на второй позиции. От лидера турнирной таблицы - "Ливерпуля" - манчестерцы отстают уже на 5 пунктов. "Норвич" имеет 6 баллов и идет 12-м.

Чемпионат Англии

5-й тур

14 сентября

"Норвич" - "Манчестер Сити" 3:2

Голы: Маклин, 18 Кентвелл, 28 Пукки, 50 - Агуэро, 45, Родри, 88