"Манчестер Сити" с Зинченко сенсационно потерпел первое поражение в сезоне
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.
"Манчестер Сити" начал игру неудачно и уже на 28-й минуте уступал 0:2. На 18-й минуте счет открыл Кенни Маклин, а затем преимущество "Норвича" увеличил Тодд Кентвелл.
Сократил отставание команды Хосепа Гвардиолы на 45-й минуте Серхио Агуэро. Однако, вскоре после перерыва Пукки забил за "Норвич" еще один гол.
На 88-й минуте Родри вернул чемпионов Англии в игру. Однако спасти матч Зинченко с партнерами не удалось.
"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" 2:3, потерпел первое поражение в сезоне и с 10 очками остался на второй позиции. От лидера турнирной таблицы - "Ливерпуля" - манчестерцы отстают уже на 5 пунктов. "Норвич" имеет 6 баллов и идет 12-м.
Чемпионат Англии
5-й тур
14 сентября
"Норвич" - "Манчестер Сити" 3:2
Голы: Маклин, 18 Кентвелл, 28 Пукки, 50 - Агуэро, 45, Родри, 88
- Напомним, 14 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Ньюкаслом".
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