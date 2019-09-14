 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" совершил камбэк в игре АПЛ против "Ньюкасла"

"Ливерпуль" совершил камбэк в игре АПЛ против "Ньюкасла"


фото: REUTERS
В 5-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Ливерпуль" неудачно начал игру и пропустил первым на 7-й минуте - отличился Пьетро Виллемс.

Однако, команда Юргена Клоппа быстро оправилась и еще до перерыва повела в счете. На 28-й и 40-й минутах забил Садио Мане.

Окончательно вопрос о победителе на 72-й минуте снял лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" со счетом 3:1, набрал 15 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. "Ньюкасл" имеет 4 пункта и идет 16-м.

Чемпионат Англии

5-й тур

14 сентября

"Ливерпуль" - "Ньюкасл" 3:1

Голы: Мане, 24, 40, Салах, 72 - Виллемс, 7

  • Напомним, 27 августа ексголкипер "Ливерпуля" Ежи Дудек спрогнозировал в будущем назначение Стивена Джерарда на пост главного тренера "Ливерпуля".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 сентября, 2019 суббота

больше новостей

14 сентября, 2019 суббота

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать