"Ливерпуль" совершил камбэк в игре АПЛ против "Ньюкасла"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Ливерпуль" неудачно начал игру и пропустил первым на 7-й минуте - отличился Пьетро Виллемс.
Однако, команда Юргена Клоппа быстро оправилась и еще до перерыва повела в счете. На 28-й и 40-й минутах забил Садио Мане.
Окончательно вопрос о победителе на 72-й минуте снял лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах.
"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" со счетом 3:1, набрал 15 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. "Ньюкасл" имеет 4 пункта и идет 16-м.
Чемпионат Англии
5-й тур
14 сентября
"Ливерпуль" - "Ньюкасл" 3:1
Голы: Мане, 24, 40, Салах, 72 - Виллемс, 7
Sadio Mane's double secures 3 points for @LFC and maintains their perfect start to the #PL season #LIVNEW pic.twitter.com/MUl0YUlzad- Premier League (@premierleague) September 14, 2019
- Напомним, 27 августа ексголкипер "Ливерпуля" Ежи Дудек спрогнозировал в будущем назначение Стивена Джерарда на пост главного тренера "Ливерпуля".
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