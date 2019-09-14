"Ливерпуль" совершил камбэк в игре АПЛ против "Ньюкасла"

14 сентября, 2019, 16:32

В 5-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Ливерпуль" неудачно начал игру и пропустил первым на 7-й минуте - отличился Пьетро Виллемс.

Однако, команда Юргена Клоппа быстро оправилась и еще до перерыва повела в счете. На 28-й и 40-й минутах забил Садио Мане.

Окончательно вопрос о победителе на 72-й минуте снял лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" со счетом 3:1, набрал 15 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. "Ньюкасл" имеет 4 пункта и идет 16-м.

Чемпионат Англии

5-й тур

14 сентября

"Ливерпуль" - "Ньюкасл" 3:1

Голы: Мане, 24, 40, Салах, 72 - Виллемс, 7

Sadio Mane's double secures 3 points for @LFC and maintains their perfect start to the #PL season #LIVNEW pic.twitter.com/MUl0YUlzad - Premier League (@premierleague) September 14, 2019