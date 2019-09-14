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Espreso.tvСпорт"Карпаты" одолели "Ворсклу" в дебютной игре нового тренера

"Карпаты" одолели "Ворсклу" в дебютной игре нового тренера


фото: fckarpaty.com
В матче 7-го тура чемпионата Украины "Карпаты" на своем поле победили "Ворсклу" в дебютном матче нового главного тренера львовян Романа Санжара

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Карпаты" неудачно начали матч и пропустили на 41-й минуте от Владимира Баенко.

Львовяне сравняли счет на 70-й минуте с пенальти усилиями Кристиана Понде. Победу "Карпатам" на 80-й минуте принес Марвин Мартинш.

"Карпаты" победили "Ворсклу" 2:1, набрали 5 очков и занимают в турнирной таблице 11-е место. "Ворскла" с 7 пунктами идет седьмой.

Чемпионат Украины

7-й тур

14 сентября

"Карпаты" - "Ворскла" 2:1

Голы: Понде, 70 (пен.), Мартинш, 80 - Баенко, 41

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