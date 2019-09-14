"Карпаты" одолели "Ворсклу" в дебютной игре нового тренера
14 сентября, 2019, 19:21
В матче 7-го тура чемпионата Украины "Карпаты" на своем поле победили "Ворсклу" в дебютном матче нового главного тренера львовян Романа Санжара
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Карпаты" неудачно начали матч и пропустили на 41-й минуте от Владимира Баенко.
Львовяне сравняли счет на 70-й минуте с пенальти усилиями Кристиана Понде. Победу "Карпатам" на 80-й минуте принес Марвин Мартинш.
"Карпаты" победили "Ворсклу" 2:1, набрали 5 очков и занимают в турнирной таблице 11-е место. "Ворскла" с 7 пунктами идет седьмой.
Чемпионат Украины
7-й тур
14 сентября
"Карпаты" - "Ворскла" 2:1
Голы: Понде, 70 (пен.), Мартинш, 80 - Баенко, 41
- Напомним, 14 сентября в центральном матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Зарю" со счетом 4:3 .
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