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Espreso.tvОбществоПрезидент представил нового главу Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко

Президент представил нового главу Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября 2019 года, представил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства передает Еспресо.TV .

"Я хочу сегодня представить вам нового главу областной государственной администрации. Очень молодой человек - Александр Бондаренко", - сказал Президент во время рабочей поездки на Днепропетровщину.

Глава государства вручил новому главе ОГА соответствующее удостоверение.

Также Зеленский отметил, что все главы областных государственных администраций должны до Нового года показать себя на должностях.

"Испытательный срок до Нового года. Смотрим, как справляются", - подчеркнул президент.

В свою очередь новоназначенный  глава Днепропетровской ОГА поблагодарил Владимира Зеленского за кредит доверия, который команда облгосадминистрации «возвращать области и людям качественной работой».

"Я понимаю, что работы и приоритетов много: это и новый современный аэропорт, и дорога, и инфраструктурные проекты, и улучшение экологического состояния области. Главное - чтобы наши действия и амбиции делали лучшим жизни жителей области. Администрация будет работать эффективно и на результат", - заверил Бондаренко.

  • Как уже сообщалось, Бондаренко родом из Харьковщины, но работает в Киеве. Он предприниматель.
  • По данным из открытых источников, его жена, Регина Бондаренко, имеет российское гражданство .
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