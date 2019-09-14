Зеленский едет на Днепропетровщину, где представит нового руководителя ОГА

14 сентября, 2019, 10:55

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Еспресо.TV .

Кроме того, президент ознакомится с выполненными работами по реконструкции автодорожного моста №2 (Новый или Центральный).

Зеленский также примет участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины - 2019" и ознакомится с результатами капитального ремонта элементов благоустройства сквера "Прибрежный".

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины согласовал назначение председателя Днепропетровской областной государственной администрации - поддержал проект указа президента о назначении Александра Бондаренко на эту должность.

Справка

Как известно из открытых источников, Александр Бондаренко зарегистрирован в Харькове, но живет и занимается предпринимательством Киеве.

Его жена Регина Бондаренко - гражданка России.

Бондаренко задекларировал квартиру в Харькове площадью 126,9 квадратного метра, а еще квартиру в Киеве площадью 89,8. Имеет ли он автомобиль Mazda июня 2016 выпуска стоимостью 850 000 гривен.

Бизнесмену принадлежит 33,34% общего капитала компании "Би энд Би Фудз" (там он и работает директором) и 100% в компаниях "Стали Бизнес Системы", "ЛОК СТОК" и "ФИЛД Маркетинг". Зарабатывает будущий вероятный чиновник 108 тыс гривен - это зарплата по основному месту работы. А еще имеет 96 тыс по совместительству и 144 тыс дохода от предпринимательской деятельности.

Однако жена Бондаренко зарабатывает куда больше - 660 тыс гривен. Где она работает -неизвестно.