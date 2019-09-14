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Espreso.tvОбществоНа Киевщине в День города дети установили танцевальный рекорд Украины

На Киевщине в День города дети установили танцевальный рекорд Украины


фото: facebook
В Киевской области, в день города Василькова, 1453 ребенка одновременно приняли участие в танце и установили новый рекорд Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 1031-летие Василькова был устроен масштабный флеш-моб с участием 1453 детей. На центральной площади города они одновременно приняли участие в танце и установили, таким образом, новый рекорд Украины. Его зафиксировали представители "Книги рекордов Украины".

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