На Киевщине в День города дети установили танцевальный рекорд Украины
14 сентября, 2019, 22:12
В Киевской области, в день города Василькова, 1453 ребенка одновременно приняли участие в танце и установили новый рекорд Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 1031-летие Василькова был устроен масштабный флеш-моб с участием 1453 детей. На центральной площади города они одновременно приняли участие в танце и установили, таким образом, новый рекорд Украины. Его зафиксировали представители "Книги рекордов Украины".
- Напомним, в мае в Харькове, в парке Горького на центральной площади 400 танцоров одновременно исполнили популярный народный украинский танец - гопак.
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