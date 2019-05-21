В Харькове поставили рекорд по массовому исполнению гопака
21 мая, 2019, 15:40
В Харькове в парке Горького на центральной площади 400 танцоров одновременно выполнили популярный народный украинский танец-гопак
Об этом сообщает издание "МГ Объектив".
Как сообщается, танцорами стали студенты Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды и народный ансамбль танца "Зорицвит".
Рекорд поставили в категории "Самое массовое исполнение украинской народного танца - гопак", а установление этого рекорда приурочили к Всемирному Дню вышиванки.
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