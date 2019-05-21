//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Харькове поставили рекорд по массовому исполнению гопака

В Харькове в парке Горького на центральной площади 400 танцоров одновременно выполнили популярный народный украинский танец-гопак

Об этом сообщает издание "МГ Объектив".

Как сообщается, танцорами стали студенты Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды и народный ансамбль танца "Зорицвит".

Рекорд поставили в категории "Самое массовое исполнение украинской народного танца - гопак", а установление этого рекорда приурочили к Всемирному Дню вышиванки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать