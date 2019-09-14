13 сентября на фронте: с российской стороны - 22 обстрела, с украинской - 8 раненых
Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 субботы, 14 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Как следствие, за прошедшие сутки во время выполнения боевых задач восемь украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Данные об убитых и раненых со стороны российско-террористических сил не приводятся.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже один раз нарушили режим прекращения огня. Это случилось недалеко Новолуганского, огонь велся из миномета калибра 120 мм.
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