13 сентября на фронте: с российской стороны - 22 обстрела, с украинской - 8 раненых

14 сентября, 2019, 08:43

В пятницу, 13 сентября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и его наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 субботы, 14 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Как следствие, за прошедшие сутки во время выполнения боевых задач восемь украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Данные об убитых и раненых со стороны российско-террористических сил не приводятся.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже один раз нарушили режим прекращения огня. Это случилось недалеко Новолуганского, огонь велся из миномета калибра 120 мм.