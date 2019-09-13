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Espreso.tvОбществоЗеленский анонсировал перезапуск Антимонопольного комитета

Зеленский анонсировал перезапуск Антимонопольного комитета


фото: president.gov.ua
Президент Украины планирует перезапустить Антимонопольный комитет, но отмечает, что действующий глава органа Юрий Терентьев останется на посту

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время выступления на форуме YES в Киеве, передает "Громадское".

"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили заместителей (главы комитета, - ред.). Посмотрим, как работает глава АМКУ", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, слова "монополия", "рейдерство" и "контрабанда" должны стать архаизмами в Украине.

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