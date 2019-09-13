Зеленский анонсировал перезапуск Антимонопольного комитета
13 сентября, 2019, 11:54
Президент Украины планирует перезапустить Антимонопольный комитет, но отмечает, что действующий глава органа Юрий Терентьев останется на посту
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время выступления на форуме YES в Киеве, передает "Громадское".
"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили заместителей (главы комитета, - ред.). Посмотрим, как работает глава АМКУ", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, слова "монополия", "рейдерство" и "контрабанда" должны стать архаизмами в Украине.
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