Зеленский анонсировал перезапуск Антимонопольного комитета

13 сентября, 2019, 11:54

Президент Украины планирует перезапустить Антимонопольный комитет, но отмечает, что действующий глава органа Юрий Терентьев останется на посту

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время выступления на форуме YES в Киеве, передает "Громадское".

"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили заместителей (главы комитета, - ред.). Посмотрим, как работает глава АМКУ", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, слова "монополия", "рейдерство" и "контрабанда" должны стать архаизмами в Украине.