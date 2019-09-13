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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму не закрыли дело Бекирова

В оккупированном Крыму не закрыли дело Бекирова


фото: zmina.info
13 сентября в оккупированном Крыму суд сообщил, что уголовное дело в отношении Эдема Бекирова не закрыли. Рассмотрение его дела перенесено на 7 октября

Об этом сообщает "Крымский процесс".

"Заседание по делу Бекирова было отложено на 7 октября. Такое решение принял судья Сергей Деменюк, изучив предоставленные защитой документы о том, что подсудимый находится на лечении в Киеве, в больнице "Феофания", - говорится в сообщении правозащитного сайта.

По словам адвоката Исляма Велиляева, представлявшего интересы Бекирова, судебное следствие в отношении его подзащитного не прекращеноы.

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