В оккупированном Крыму не закрыли дело Бекирова
13 сентября, 2019, 17:10
13 сентября в оккупированном Крыму суд сообщил, что уголовное дело в отношении Эдема Бекирова не закрыли. Рассмотрение его дела перенесено на 7 октября
Об этом сообщает "Крымский процесс".
"Заседание по делу Бекирова было отложено на 7 октября. Такое решение принял судья Сергей Деменюк, изучив предоставленные защитой документы о том, что подсудимый находится на лечении в Киеве, в больнице "Феофания", - говорится в сообщении правозащитного сайта.
По словам адвоката Исляма Велиляева, представлявшего интересы Бекирова, судебное следствие в отношении его подзащитного не прекращеноы.
- Напомним, что Бекирова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-