Украина передала РФ новый список удерживаемых лиц, - Денисова
13 сентября, 2019, 14:06
Украинская сторона подготовила и направила в Москву новые списки по обмену удерживаемыми в России и в Крыму украинцами
Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в кулуарах форума Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает TheБабель.
"Списки граждан Украины, находящихся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - рассказала Денисова.
Ранее о новом обмене пленными, который уже начали готовить, сообщил также президент Владимир Зеленский на этом форуме. "Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ждем следующего этапа обмена".
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