Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности

13 сентября, 2019, 11:20

Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности

Как сообщает CNN, Трамп заявил, что обсудил идею о назначении Помпео с самим госсекретарем, который предпочитает, чтобы "с ним там был кто-нибудь еще".

Трамп отметил, что рассматривает 15 кандидатур на пост советника по нацбезопасности. Решение может быть принято на следующей неделе.

"Многие хотят эту работу. Это потрясающая работа", - отметил президент.

Ранее CNN сообщал, что Трамп рассматривает возможность назначить Помпео советником президента по нацбезопасности, не лишая его поста госсекретаря.