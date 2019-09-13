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Espreso.tvМирТрамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности

Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности

Как сообщает CNN, Трамп заявил, что обсудил идею о назначении Помпео с самим госсекретарем, который предпочитает, чтобы "с ним там был кто-нибудь еще".

Трамп отметил, что рассматривает 15 кандидатур на пост советника по нацбезопасности. Решение может быть принято на следующей неделе.

"Многие хотят эту работу. Это потрясающая работа", - отметил президент.

Ранее CNN сообщал, что Трамп рассматривает возможность назначить Помпео советником президента по нацбезопасности, не лишая его поста госсекретаря.

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