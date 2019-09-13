Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности
13 сентября, 2019, 11:20
Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности
Как сообщает CNN, Трамп заявил, что обсудил идею о назначении Помпео с самим госсекретарем, который предпочитает, чтобы "с ним там был кто-нибудь еще".
Трамп отметил, что рассматривает 15 кандидатур на пост советника по нацбезопасности. Решение может быть принято на следующей неделе.
"Многие хотят эту работу. Это потрясающая работа", - отметил президент.
Ранее CNN сообщал, что Трамп рассматривает возможность назначить Помпео советником президента по нацбезопасности, не лишая его поста госсекретаря.
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