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Espreso.tvОбщество"Я взял и вырезал из тетрадей две полосы: синюю и желтую": Сенцов рассказал о борьбе в российском заключении

"Я взял и вырезал из тетрадей две полосы: синюю и желтую": Сенцов рассказал о борьбе в российском заключении


фото: ukrinform
Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов на форуме YES в Киеве рассказал о банке с желтой и синей полосками, которую 5 лет заключения держал рядом с собой

Об этом Еспресо.TV.

"Я взял и вырезал из тетрадей две полосы: синюю и желтую. Наклеил на эту банку и написал два слова: "Слава Украине" и поставил на видное место. Все 5 лет она была со мной. Она очень раздражала тюремщиков. Ее постоянно забирали, пытались топтать", - сказал Сенцов.

Во время речи Сенцов также показал тюремный бейдж, который положил в банку и призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее заполнить банку такими бейджами незаконного заключенных украинцев, передает издание.

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