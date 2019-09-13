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Espreso.tvОбщество"Проста пасматреть": на форум Yes приехал 95 квартал с актерами в образах Зеленского и Тимошенко

"Проста пасматреть": на форум Yes приехал 95 квартал с актерами в образах Зеленского и Тимошенко

13 сентября форум YES-2019 посетили участники 95-го квартала. Оказалось, что у них запланировано выступление перед участниками закрытой части форума

Об этом сообщает "канал 24".

Под вечер на YES-2019 приехали участники 95-го квартала. Как оказалось, у них запланировано выступление перед участниками закрытой части форума.

На видео двойник президента Украины Владимира Зеленского, который пытается отшучиваться на вопросы наших журналистов и женщина в образе Юлии Тимошенко.

 

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