"Проста пасматреть": на форум Yes приехал 95 квартал с актерами в образах Зеленского и Тимошенко

13 сентября, 2019, 20:50

13 сентября форум YES-2019 посетили участники 95-го квартала. Оказалось, что у них запланировано выступление перед участниками закрытой части форума

Об этом сообщает "канал 24".

Под вечер на YES-2019 приехали участники 95-го квартала. Как оказалось, у них запланировано выступление перед участниками закрытой части форума.

На видео двойник президента Украины Владимира Зеленского, который пытается отшучиваться на вопросы наших журналистов и женщина в образе Юлии Тимошенко.