"Проста пасматреть": на форум Yes приехал 95 квартал с актерами в образах Зеленского и Тимошенко
13 сентября, 2019, 20:50
13 сентября форум YES-2019 посетили участники 95-го квартала. Оказалось, что у них запланировано выступление перед участниками закрытой части форума
Об этом сообщает "канал 24".
Под вечер на YES-2019 приехали участники 95-го квартала. Как оказалось, у них запланировано выступление перед участниками закрытой части форума.
На видео двойник президента Украины Владимира Зеленского, который пытается отшучиваться на вопросы наших журналистов и женщина в образе Юлии Тимошенко.
Под вечер на YES-2019 приехали участники 95-го квартала. Как оказалось, у них запланировано выступление перед участниками закрытой части форума.- 24 канал (@ 24tvua) September 13, 2019
На видео двойник Зеленского, который пытается отшучиваться на вопросы наших журналистов и женщина в образе Юлии Тимошенко pic.twitter.com/erFoBSXmFJ
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