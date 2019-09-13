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Espreso.tvМирПрезидент Финляндии: У нас смеются с людей, которые любят Россию

Президент Финляндии: У нас смеются с людей, которые любят Россию


фото: delfi
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в его стране смеются с людей, которые любят Россию

Об этом он заявил в выступлении на открытии 16-го ежегодного форума Yalta European Strategy, сообщает Espreso.TV.

"Как вы знаете, у нас достаточно длительный и часто сложный опыт отношений с Россией... с тех финнов, которые любят Россию, с них преимущественно смеются, поэтому их довольно мало", - заявил Ниинисте.

Президент Финляндии подчеркнул, что его страна адекватно оценивает гибридные угрозы РФ, и финны готовы принимать меры для противодействия этому.

Однако он убежден, что необходимо выстраивать диалог с Россией, а не рассуждать только с позиции "черное / белое".

Выступая на этой же панели, президент Финляндии выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций.

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