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Espreso.tvОбществоПрезидент Филиппин разрешил гражданам стрелять в чиновников, которые требуют взятку

Президент Филиппин разрешил гражданам стрелять в чиновников, которые требуют взятку

Президент Филиппинских островов Родриго Дутерте разрешил гражданам бить и стрелять в чиновников-коррупционеров

Об этом он сказал во время публичного выступления на открытии правительственного центра в Батанзи, передает Manila Bulletin.

Однако, по словам президента, стрелять не на смерть.

"Если вы платите налоги, сборы, пошлины и т.д., а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них. Но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование ", - сказал президент.

Помимо того, Дутерте заметил, что несмотря на разрешение стрелять в чиновников, к ответственности все равно привлекут и накажут телесно. Однако, от тюрьмы он пообещал в таких случаях защищать.

"Вас не посадят в тюрьму. Вы получите только испытательный срок. Если вы подстрелите глупого вора, я защищу вас ", - заверил президент.

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