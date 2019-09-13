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Espreso.tvОбществоПрекращение монополии олигархов и снижение цен за коммуналку: Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским

Прекращение монополии олигархов и снижение цен за коммуналку: Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своей встречи с украинским олигархом Игорем Коломойским

Об этом сообщает "НВ".

По словам главы государства, на встрече обсуждались вопросы прекращения монополии олигархов и снижения цен на коммунальные услуги в стране.

"Честно - долго говорить. Все должны жить по правилам, монополий не будет - для всех, в том числе для господина Коломойского. И действительно, чтобы он способствовал для того, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой" (там очень много вопросов), снижались. Прежде всего все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что уверен в том, что Коломойский принял его тезисы. Кроме того, Зеленский подтвердил, что на встрече с олигархом обсуждался вопрос о судьбе энергогенерирующей компании Центрэнерго.

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