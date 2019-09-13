Прекращение монополии олигархов и снижение цен за коммуналку: Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским

13 сентября, 2019, 12:18

Об этом сообщает "НВ".

По словам главы государства, на встрече обсуждались вопросы прекращения монополии олигархов и снижения цен на коммунальные услуги в стране.



"Честно - долго говорить. Все должны жить по правилам, монополий не будет - для всех, в том числе для господина Коломойского. И действительно, чтобы он способствовал для того, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой" (там очень много вопросов), снижались. Прежде всего все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что уверен в том, что Коломойский принял его тезисы. Кроме того, Зеленский подтвердил, что на встрече с олигархом обсуждался вопрос о судьбе энергогенерирующей компании Центрэнерго.