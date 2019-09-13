Пожар в "Токио Стар": суд арестовал администратора без права на залог

13 сентября, 2019, 15:40

13 сентября киевский райсуд Одессы рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора и следователя полиции относительно избрания меры пресечения старшему администратору отеля "Токио Стар" Ирине Паровик. Администратору инкриминировали несоблюдение правил пожарной безопасности

Об этом сообщает Укринформ.

Администратору инкриминировали несоблюдение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель девяти жильцов отеля, и просили санкционировать 60-суточный арест.

"Заслушав доводы сторон обвинения и защиты, суд избрал в отношении подозреваемого Паровик мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября без права внесения залога", - заявил следователь судья Вадим Иванчук.

Кроме того, прокурор Евгений Антощук просил суд "выбрать относительно Паровик мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога".

Со своей стороны, адвокат заявил, что сторона обвинения не предъявила доказательств вины Паровик и подал ходатайство об отводе следователя судьи.

"Моей подзащитной вручено подозрение о совершении преступления, но в этом документе по сути не приведено доказательств его совершения. Старший администратор Паровик отвечала прежде всего за чистоту и порядок в гостинице, а не за противопожарную безопасность и сигнализацию. Известно, что в отеле есть инженер по технике безопасности, но этого чиновника почему-то не привлекают к ответственности ", - отметил адвокат подсудимой Игорь Элуашвили.

Защитник заявил ходатайство об отводе следователя судьи Иванчука, мотивировав свою позицию тем, что ранее этот судья рассматривал ходатайства об избрании меры пресечения совладельцу отеля Вадиму Черному и санкционировал его арест, проигнорировав некоторые доводы стороны защиты.

Однако, его ходатайство суд отклонил как недостаточно обоснованное.

По данным следствия, подозреваемая Паровик работала старшим администратором отеля с 2009 года. Поэтому, она была фактически руководителем отеля, подчиняясь только его владельцам и получая от них указания. Паровик также отчитывалась перед ними о работе заведения и передавала средства от бизнеса.

"Согласно договоренности, в функциональные обязанности гражданки Паровик входило решение в том числе вопросов, связанных с пожарной безопасностью учреждения. Установлено, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности", - уточнили в прокуратуре.

Кроме того, во время выезда в начале июля 2019 года на место специалисты ГСЧС составили акт о невозможности проведения проверки в связи с тем, что по информации администрации отеля предприятие прекратило хозяйственную деятельность по указанному адресу.