 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПольша хочет несколько миллиардов скидки на американские истребители F-35

Польша хочет несколько миллиардов скидки на американские истребители F-35


фото: vox
Варшава рассчитывает купить 32 американских истребителя F-35 со скидкой примерно в $2,25 миллиарда

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы ожидаем согласование в Конгрессе, а потом приступим к переговорам по цене", - отметил он.

Польский министр выразил надежду, что Варшава сможет договориться о цене покупки F-35 на таком же уровне, как это сделала ранее Бельгия, - около 4,25 миллиарда долларов.

Накануне стало известно, что Госдеп США одобрил сделку по продаже Польше 32 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Сумма сделки составит 6,5 миллиарда долларов, ее еще должен одобрить Конгресс.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

13 сентября, 2019 пятница

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать