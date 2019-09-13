Польша хочет несколько миллиардов скидки на американские истребители F-35
13 сентября, 2019, 12:32
Варшава рассчитывает купить 32 американских истребителя F-35 со скидкой примерно в $2,25 миллиарда
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Укринформ.
"Сейчас мы ожидаем согласование в Конгрессе, а потом приступим к переговорам по цене", - отметил он.
Польский министр выразил надежду, что Варшава сможет договориться о цене покупки F-35 на таком же уровне, как это сделала ранее Бельгия, - около 4,25 миллиарда долларов.
Накануне стало известно, что Госдеп США одобрил сделку по продаже Польше 32 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Сумма сделки составит 6,5 миллиарда долларов, ее еще должен одобрить Конгресс.
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