Польша хочет несколько миллиардов скидки на американские истребители F-35

13 сентября, 2019, 12:32

Варшава рассчитывает купить 32 американских истребителя F-35 со скидкой примерно в $2,25 миллиарда

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы ожидаем согласование в Конгрессе, а потом приступим к переговорам по цене", - отметил он.

Польский министр выразил надежду, что Варшава сможет договориться о цене покупки F-35 на таком же уровне, как это сделала ранее Бельгия, - около 4,25 миллиарда долларов.

Накануне стало известно, что Госдеп США одобрил сделку по продаже Польше 32 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Сумма сделки составит 6,5 миллиарда долларов, ее еще должен одобрить Конгресс.