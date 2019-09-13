Ожидаем, что западные партнеры продолжат защищать ценности свободного мира - Арсений Яценюк в рамках YES

13 сентября, 2019, 15:01

"Ожидаем, что западные партнеры и дальше будут защищать ценности свободного мира и помогать этим не только Украине, но и себе в том числе", - подчеркнул Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время общения с журналистами в кулуарах Форума Ялтинской европейской стратегии в пятницу 13 сентября

"Ожидаем, что западные партнеры и дальше будут защищать ценности свободного мира и помогать этим не только Украине, но и себе в том числе", - подчеркнул Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время общения с журналистами в кулуарах Форума Ялтинской европейской стратегии в пятницу, 13 сентября.

Отвечая на вопрос журналистов относительно ожиданий западных партнеров, Арсений Яценюк подчеркнул, что западные партнеры ждут от Украины "очень четкого плана действий и очень четкой позиции относительно войны, которую развязала Россия против Украины": "Относительно того, какой будет Нормандская встреча и какова цель Украины ".

"В Украины не может быть иной цели, чем вернуть Донецк, Луганск и Крым - только не на российских условиях, а на украинских", - подчеркнул лидер "Народного фронта.

Он отметил, что президент Зеленский в своей нынешней речи на YES "четко сказал, что санкции против России должны храниться": "Этим он послал сигнал нашим западным партнерам: что мы ждем от наших западных партнеров, а не только, что они от нас ждут . Мы ожидаем, что они продолжат защищать ценности свободного мира и будут дальше помогать не только Украине, но и себе в том числе.

"Вещи нужно называть своими именами", отметил он, подчеркнув, что сейчас в Европе время раздаются голоса о необходимости "построить новый тип отношений с Россией": "Так давайте построим новый тип отношений, только Россия пусть заберется из Донецка, Луганска и Крыма" .

"Невозможно вернуть тысячи человеческих жизней, которые Украина потеряла из-за российской военной агрессии. Но мы должны вернуть территориальную целостность", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах сотрудничества с западными партнерами, лидер "Народного фронта" сказал: "Партнеры увидели, что есть все возможности для успеха. Поэтому прошедшие президентские и парламентские выборы. Президент и его партия в парламенте имеют большинство. Это означает, что есть все возможности быстро и - очень важно - правильно принимать законы и имплементировать их, чтобы жизнь людей изменилась к лучшему ".

Арсений Яценюк также отметил, что Украина ожидает прихода западных инвесторов в Украину "не на словах, а на деле": "Есть оптимистические ожидания. Есть определенные ожидания с их стороны, как будут дальше развиваться события. Поэтому сейчас все зависит от новой украинской власти - продемонстрировать то, что слова не расходятся с делом".