Никто возможность не исключает: Песков предположил новый обмен пленными

13 сентября, 2019, 14:31

В Кремле не исключают нового обмена пленными с Украиной

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обмен требует большой работы и времени.

"Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверное, растянутой по времени работы", - заявил представитель Кремля.

По его словам, "никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает".

"Поэтому это вопрос того же самого двустороннего сотрудничества", - отметил Песков.