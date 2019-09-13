Никто возможность не исключает: Песков предположил новый обмен пленными
13 сентября, 2019, 14:31
В Кремле не исключают нового обмена пленными с Украиной
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обмен требует большой работы и времени.
"Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверное, растянутой по времени работы", - заявил представитель Кремля.
По его словам, "никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает".
"Поэтому это вопрос того же самого двустороннего сотрудничества", - отметил Песков.
- 13 сентября украинская сторона подготовила и направила в Москву новые списки по обмену содержащимися в России и в Крыму украинцами
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