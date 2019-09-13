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Espreso.tvСпортНовичок "Шахтера" отметился дебютным голом

Новичок "Шахтера" отметился дебютным голом


фото: shakhtar.com
В матче U21 против "Зари", бразильский защитник "Шахтера" Витао забил дебютный гол за "горняков"

Об этом сообщает официальный youtube-канал донецкого клуба.

Новичок донецкого "Шахтера", защитник Витао забил дебютный гол за украинский клуб. Это произошло в матче молодежных команд U21 против "Зари".

Капитан молодежной сборной Бразилии отличился на 56-й минуте и сделал счет матча 2: 0. В общей сложности поединок завершился со счетом 3: 0 в пользу донецкого клуба.

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