Новичок "Шахтера" отметился дебютным голом
13 сентября, 2019, 16:25
В матче U21 против "Зари", бразильский защитник "Шахтера" Витао забил дебютный гол за "горняков"
Об этом сообщает официальный youtube-канал донецкого клуба.
Новичок донецкого "Шахтера", защитник Витао забил дебютный гол за украинский клуб. Это произошло в матче молодежных команд U21 против "Зари".
Капитан молодежной сборной Бразилии отличился на 56-й минуте и сделал счет матча 2: 0. В общей сложности поединок завершился со счетом 3: 0 в пользу донецкого клуба.
- 12 сентября состоялась официальная презентация новых футболистов "Шахтера" - украинского вингера Евгения Коноплянки и бразильского защитника Витао.
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