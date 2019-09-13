Курс гривни снова побил рекорд

13 сентября, 2019, 09:56

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 13 сентября, на уровне 24,83

Таким образом, гривня вернулась к росту и добавила к цене 30 копеек по сравнению с предыдущим днем ​​(24,96 грн 12 сентября).

Курс евро также ослаб и установлен на уровне 27,2224 грн / евро (12 сентября - 27,4731 грн).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен два дня назад, 11 сентября, и составил 24,88. Ниже курс доллара был только три года назад, в августе 2016 года, на уровне 24,82.

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