Курс гривни снова побил рекорд
13 сентября, 2019, 09:56
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 13 сентября, на уровне 24,83
Таким образом, гривня вернулась к росту и добавила к цене 30 копеек по сравнению с предыдущим днем (24,96 грн 12 сентября).
Курс евро также ослаб и установлен на уровне 27,2224 грн / евро (12 сентября - 27,4731 грн).
Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен два дня назад, 11 сентября, и составил 24,88. Ниже курс доллара был только три года назад, в августе 2016 года, на уровне 24,82.
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