 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКурс гривни снова побил рекорд

Курс гривни снова побил рекорд


фото: reuters
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 13 сентября, на уровне 24,83

Таким образом, гривня вернулась к росту и добавила к цене 30 копеек по сравнению с предыдущим днем ​​(24,96 грн 12 сентября).

Курс евро также ослаб и установлен на уровне 27,2224 грн / евро (12 сентября - 27,4731 грн).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен два дня назад, 11 сентября, и составил 24,88. Ниже курс доллара был только три года назад, в августе 2016 года, на уровне 24,82.

Читайте также: "Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

13 сентября, 2019 пятница

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать