Гройсман заявил, что не обижается на Зеленского из-за отставки
Об этом он сказал на форуме YES, сообщает Украинская правда.
"Во взрослом мире на такие вещи не обижаются. Президент сказал свою позицию, я заявил о своей позиции. Это абсолютно такие политические вещи ", - сказал он.
Гройсман добавил, что он работал с Зеленским несколько месяцев "абсолютно нормально: в контакте, во взаимодействии", а рабочие вопросы быстро решали.
По словам Гройсмана, он не заметил отрицательных черт у Зеленского как руководителя за то время пока они работали вместе, и назвал президента достаточно вежливым и очень коммуникабельным.
Кроме того, бывший премьер подчеркнул, что не бросал пятого президента Петра Порошенко, а разошлись том, что у него было "свое видение моральных вещей". И они оба с Порошенко видели, что дальше вместе они не идут.
Сейчас Гройсман остался в Киеве и работает со своей правительственной командой.
- Напомним, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал три сферы, в которых собирается работать после ухода с должности.
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