Гройсман заявил, что не обижается на Зеленского из-за отставки

13 сентября, 2019, 18:50

13 сентября бывший премьер Владимир Гройсман заявил, что у него не было конфликта с президентом Владимиром Зеленским и он не обижается на то, что глава государства рекомендовал Кабмину уйти в отставку

Об этом он сказал на форуме YES, сообщает Украинская правда.

"Во взрослом мире на такие вещи не обижаются. Президент сказал свою позицию, я заявил о своей позиции. Это абсолютно такие политические вещи ", - сказал он.

Гройсман добавил, что он работал с Зеленским несколько месяцев "абсолютно нормально: в контакте, во взаимодействии", а рабочие вопросы быстро решали.

По словам Гройсмана, он не заметил отрицательных черт у Зеленского как руководителя за то время пока они работали вместе, и назвал президента достаточно вежливым и очень коммуникабельным.

Кроме того, бывший премьер подчеркнул, что не бросал пятого президента Петра Порошенко, а разошлись том, что у него было "свое видение моральных вещей". И они оба с Порошенко видели, что дальше вместе они не идут.

Сейчас Гройсман остался в Киеве и работает со своей правительственной командой.