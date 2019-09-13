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Espreso.tvОбществоГройсман сказал, чем будет заниматься в будущем

Гройсман сказал, чем будет заниматься в будущем


фото: strategy.ua
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал три сферы, в которых собирается работать после ухода с должности

Об этом он написал в своем Твиттере .

"Что касается моего будущего. Для себя вижу как минимум три основных сферы, в которых я могу и буду полезным. Это - продолжение децентрализации, развитие демократии и ускоренный экономический рост. Эти вещи являются для меня важными ", - сообщил он.

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