Гройсман сказал, чем будет заниматься в будущем
13 сентября, 2019, 16:55
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал три сферы, в которых собирается работать после ухода с должности
Об этом он написал в своем Твиттере .
"Что касается моего будущего. Для себя вижу как минимум три основных сферы, в которых я могу и буду полезным. Это - продолжение децентрализации, развитие демократии и ускоренный экономический рост. Эти вещи являются для меня важными ", - сообщил он.
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