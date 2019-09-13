Гройсман сказал, чем будет заниматься в будущем

13 сентября, 2019, 16:55

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал три сферы, в которых собирается работать после ухода с должности

Об этом он написал в своем Твиттере .

"Что касается моего будущего. Для себя вижу как минимум три основных сферы, в которых я могу и буду полезным. Это - продолжение децентрализации, развитие демократии и ускоренный экономический рост. Эти вещи являются для меня важными ", - сообщил он.