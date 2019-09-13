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Espreso.tvОбществоГБР "лежит" под Портновым и возвращает Коломойскому ПриватБанк, - Чорновол

ГБР "лежит" под Портновым и возвращает Коломойскому ПриватБанк, - Чорновол


фото: 5.ua
Государственное бюро расследований не принимает производства по экс-заместителю главы АП времен Януковича Андрея Портнова несмотря на обязательства суда

Об этом заявила бывший народный депутат и активистка Татьяна Чорновол во время общения с журналистами под стенами ГБР, передает Еспресо.TV

"Стою уже полчаса, а заявление не принимают, какая-то странная ситуация. ГБР сейчас получило задание вернуть ПриватБанк Коломойскому. Очень важно сделать какие-то решения суда о превышении чьих полномочий при национализации ПриватБанка. ГБР лежит полностью под Портновым и возвращает ПриватБанк Коломойскому через уголовные производства" , - отметила Чорновил.

Напомним, 11 сентября Суд обязал ГБР начать досудебное следствие против Портнова.

Напомним, 2 сентября Татьяна Черновол сообщила, что Государственное бюро расследований отказалось вносить в Единый реестр досудебных расследований заявления в отношении экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова.

В частности, по словам Чорновол, Портнов узурпировал власть.

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