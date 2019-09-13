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Espreso.tvОбществоДжемилев в ПАСЕ напомнил о "грубом игнорировании" РФ всех резолюций по Крыму

Джемилев в ПАСЕ напомнил о "грубом игнорировании" РФ всех резолюций по Крыму

Лидер крымских татар и народный депутат Украины Мустафа Джемилев на заседании Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации в Париже напомнил, что Россия "грубо игнорирует" все резолюции по аннексии Крыма

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Мустафа Джемилев напомнил о грубом игнорировании Россией всех предыдущих резолюций ПАСЕ, а также решении Международного суда ООН о немедленной отмене Россией запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и снятии запрета на въезд в Крым ему самому и главе Меджлиса Рефату Чубарову", - сообщил на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

Помимо того, Мустафа Джемилев пригласил швейцарского депутата Мануэля Торнаре, который подготовил проект резолюции ПАСЕ "О положении крымских татар", в Украину, чтобы встретиться с руководством и членами Меджлиса крымскотатарского народа, "которым российские оккупанты запретили въезд в Крым".

Кроме того, Джемилев заверил, что Меджлис крымскотатарского народа будет охотно способствовать организации на материковой части Украины встречи Торнаре с жителями аннексированного Крыма, в том числе с родственниками и адвокатами крымскотатарских политзаключенных.

Также Джемилев прокомментировал высказывания российских депутатов в ПАСЕ, которые заявили о "наших татарах в Крыму", которые "счастливо живут".

"Ваших татар в Крыму нет, за исключением некоторых коллаборационистов", а что касается российского приглашение автору доклады и проекту резолюции Мануэлю Торнаре посетить Крым, лидер крымскотатарского народа ответил россиянам: "Как минимум некорректно вам приглашать представителя международной организации на территорию, которая является неотъемлемой частью другого государства. Обязанностью России является только обеспечение въезда и выезда представителей международных организаций, которые будут посещать временно оккупированный Крым по приглашению Украины ".

  • Напомним, накануне народный депутат Украины Владимир Арьев сообщил, что утверждение проекта резолюции ПАСЕ "О положении крымских татар" перенесли на следующее заседание комитета по вопросам равенства и недискриминации. Причиной переноса стала инициатива внести ряд поправок в проект украинской стороной.
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